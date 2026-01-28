Forza Horizon 6 и No Rest for the Wicked влетели в топ-10 недельного чарта Steam

Valve поделилась данными о лидерах по выручке в Steam за период с 20 по 27 января. Заострять внимание на тройке лидеров не будем, ведь она не изменилась в сравнении с прошлой неделей: это шутеры Counter-Strike 2 и ARC Raiders, а также портативный ПК Steam Deck.

© кадр из игры

Гораздо интереснее взглянуть на игры, которые только прибыли в первую десятку. Например, это Forza Horizon 6 — предзаказы автомобильного симулятора открылись вскоре после презентации. При этом релиз игры состоится только 19 мая (15 для владельцев премиум-издания).

А седьмую строчку занял ролевой экшен No Rest for the Wicked в раннем доступе. Его продажи стремительно взлетели на фоне бесплатных выходных и крупной скидки. Это также привело к обновлению рекорда пикового онлайна. Общий тираж игры тем временем превысил миллион копий.

Геройский шутер Marvel Rivals упал на пять строчек — сразу на девятое место. Если в прошлый раз игроки активно покупали боевой пропуск шестого сезона, то на этой неделе шутер не вышел за пределы первой десятки наверняка из-за новых диско-костюмов. К слову, в свежем обновлении добавили бойцовский клуб для дуэлей.

Топ-10 прибыльных продуктов в Steam за период с 20 по 27 января

Counter-Strike 2;

ARC Raiders;

Steam Deck;

Forza Horizon 6;

EA Sports FC 26;

PUBG: Battlegrounds;

No Rest for the Wicked;

Red Dead Redemption 2;

Marvel Rivals;

Dota 2.

В российском сегменте Steam изменений тоже не так много. No Rest for the Wicked вернулась в чарт и попала на шестую строчку. А Cult of the Lamb поднялась на 76 мест выше — всё благодаря недавнему DLC, которое закрыло первую десятку по выручке в регионе.