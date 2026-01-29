Intel наконец выпустила XeSS 3 с поддержкой многокадровой генерации

Intel начала распространение поддержки XeSS 3 – нового поколения своей ИИ-технологии масштабирования изображения с функцией многокадровой генерации.

Технология была впервые представлена на мероприятии Intel Tech Tour в Аризоне в прошлом году. Intel XeSS 3 предлагает режимы 2×, 3× и 4×, создавая дополнительные кадры для повышения производительности. По принципу работы решение сопоставимо с DLSS Multi-Frame Generation от NVIDIA.

По заявлению компании, внедрение XeSS 3 с многокадровой генерацией не требует доработки кода игр, ранее использовавших XeSS 2. Все проекты с уже реализованной поддержкой XeSS 2 автоматически получают доступ к новым возможностям через настройки в панели управления Intel Graphics Software.

В перспективе, в зависимости от конкретной реализации в игре, параметры XeSS MFG могут появиться и непосредственно в игровых меню.

Для возможности включения апскейлера, нужно обновить драйвер поддерживаемой видеокарты. Новая система масштабирования поддерживается дискретными видеокартами серий Arc A и Arc B, а также интегрированными графическими решениями на базе архитектур Xe2 и Xe3, оснащёнными модулями XMX.

Кроме того, в примечаниях к выпуску последней версии драйвера указаны исправления ряда проблем. В частности, устранены сбои, возникавшие при запуске демо-версии Pragmata Sketchbook на некоторых устройствах серий Arc и Core Ultra, а также исправлена ошибка в программном обеспечении дисплея, из-за которой в интерфейсе настроек некорректно отображались значения диапазона переменной частоты обновления.