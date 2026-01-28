Геймер подал в суд на создателей Fortnite и Minecraft из-за игромании

Геймер Кейден Бриден подал иск против компаний Epic Games, Mojang и Microsoft, заявив, что стал зависим от видеоигр Fortnite и Minecraft из-за отсутствия в них механизмов, ограничивающих чрезмерное использование. Как следует из материалов дела, иск на 56 страниц был подан 23 января в Южный округ Нью-Йорка. Об этом сообщает издание Independent.

Истец утверждает, что разработчики знали о рисках игровой зависимости, но не предупреждали пользователей и не внедряли доступные меры защиты, предпочитая использовать игровые механики, усиливающие вовлеченность ради увеличения прибыли. В иске действия компаний характеризуются как недобросовестные и вводящие в заблуждение, а сами ответчики обвиняются в халатности и мошенничестве.

Бриден описывает свое игровое поведение как компульсивное и заявляет, что не способен самостоятельно ограничить время, проведенное в играх. По его утверждению, при отсутствии доступа к ним у него проявляются симптомы, схожие с синдромом отмены, включая вспышки гнева, разрушительное и асоциальное поведение, а также проблемы со сном. В иске говорится, что зависимость оказала серьезное и продолжительное влияние на его физическое и психоэмоциональное состояние.

Истец требует компенсацию за моральный вред, эмоциональные страдания, медицинские расходы, оплату юридических услуг, а также возмещение ущерба, который он считает следствием использования продуктов ответчиков.

Как пишет Independent, подобные иски против игровых компаний в последние годы подаются все чаще и, как правило, касаются игровых механик, поощряющих длительное и регулярное участие, включая системы вознаграждений и внутриигровые покупки.

