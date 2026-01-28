Фанаты Dead by Daylight довольны новой главой кроссовера с «Очень странными делами»

Для Dead by Daylight выпустили дополнение со второй главой кроссовера с «Очень странными делами». Геймеры остались довольны увиденным.

В Steam у DLC 78% положительных отзывов. Его хвалят внешний вид героев, которые очень похожи на свои сериальные прототипы. Также геймеры отмечают удачного злодея, который выглядит просто впечатляюще. Его способности кажутся чрезмерно сильными, но от этого порой только интереснее. Некоторые признаются, что контент в Dead by Daylight позволил им отвлечься от неудачного финального сезона сериала.

При этом в соцсетях геймеры жалуются, что у многих возникли проблемы со входом в игру после установки DLC. Разработчики признали ошибку и работают над её решением. Кстати, на Switch вторая глава кроссовера пока недоступна. Авторы упомянули, что из-за технических трудностей релиз задерживается.

Что до содержания дополнения, то оно привнесло в Dead by Daylight Векну. Он может атаковать по области, переноситься в «Изнанку» и проклинать совоих жертв. Новый персонаж Одиннадцать может видеть ауры, получать дополнительные токены, быстрее и тише ремонтировать генераторы. А новичку Дастину дали возможности ставить ловушки, превращать инструменты в аптечку и ускорять ремонт.

Не обошлось и без тематических косметических предметов, среди которых эксклюзивный значок «Истязатель разума» и баннер «Кровавая комната с радугой». Они доступны только как часть DLC.

Кроме того, авторы к релизу второй главы устранили множество различных ошибок и внесли улучшения в производительность. Ознакомиться с полным списком можно в патчноуте.

