Пользователи скачали из RuStore 2 млрд приложений

Пользователи отечественного магазина приложений RuStore с момента его запуска скачали два миллиарда приложений, а активность аудитории выросла в 30 раз. Об этом сообщает пресс-служба магазина приложений.

"Общее число загрузок приложений и игр через RuStore достигло 2 млрд. В магазине доступно 100 000 приложений и игр от разработчиков из 70 стран мира", - рассказали в пресс-службе. Там также отметили, что активность аудитории выросла в 30 раз с момента запуска платформы.

По данным внутренней аналитики RuStore, около 80% аудитории скачивают приложения через внутренний поиск или тематические подборки, а наибольшую популярность получают разделы с игровыми коллекциями и регулярные рубрики. Наибольшая активность пользователей зафиксирована в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, а также Ростовской и Нижегородской областях.