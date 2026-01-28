1C Game Studios выпустила «Ил-2 Штурмовик: Одесса и Ленинград»

1C Game Studios сообщила о выходе модуля «Ил-2 Штурмовик: Одесса и Ленинград — оборона и освобождение». Это часть серии «Ил-2: Великие сражения»: можно играть отдельно или вместе с другими выпусками.

© кадр из игры

«Одесса и Ленинград: оборона и освобождение» рассказывает об обороне Одессы, блокаде Ленинграда и об освобождении обоих городов-героев. Правда, сейчас в карьере отражены не все события, касающиеся этих сражений, но в течение 2026-го ее дополнят.

Игрокам доступны две карты — «Одесса» (части Украинской ССР, Молдавской ССР и Румынии) и «Финский залив» (части Ленинградской области и Финляндии). Из крупных городов на них присутствуют не только Одесса и Ленинград, но и Тирасполь, Выборг и другие.

Можно опробовать восемь самолетов раннего и позднего этапов Великой Отечественной — это Як-1 23-й серии, Як-3 9-й серии, Ил-2 образца 1944 года, Ла-7, ЛаГГ-3 4-й серии, И-153 «Чайка», а также «Мессершмитт» Bf 109 E-4 и Ju 87 D-5 Stuka.

Релиз приурочен к 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда — 27.01.1944. Одессу освободили немного позже — в апреле 1944.