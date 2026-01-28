Про Ведьмака выйдет новая мобильная игра

Студия Nerial представила трейлер новой части своей мобильной игры Reigns, главным героем которой станет известный ведьмак — Геральт из Ривии. Выход Reigns: The Witcher намечен на 25 февраля.

© Чемпионат.com

Основной геймплей заключается в системе свайпов, как в Tinder — игрокам придётся принимать те или иные решения, чтобы открывать новые титулы для самого Геральта и барда Лютика.

Тем временем CDPR продолжают работу над следующей частью основной игры. Ранее аналитики предположили, что бюджет разработки «Ведьмака 4» превысит сумму в $ 800 млн.