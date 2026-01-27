Дефицит оперативной памяти взвинтит цены на игровые консоли

Слишком высокая стоимость новой консоли может отпугнуть массовую аудиторию, сказал НСН Даниил Лопатников. Из-за дефицит оперативной памяти (ОЗУ) в связи с резким скачком развития искусственного интеллекта (ИИ) цены на игровые консоли могут вырасти настолько, что отпугнут массовую аудиторию, сказал НСН начальник отдела организации и проведения комплексных мероприятий ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Даниил Лопатников.

Выход PlayStation 6 отложат до 2030 года — все из-за дефицита оперативной памяти, сообщает аналитик Дэвид Гибсон. Ранее релиз консоли ожидали в 2027-2028 годах, но теперь сроки уходят дальше. Схожие опасения касаются и следующей Xbox. Ни Sony, ни Microsoft прямо не комментировали ситуацию, которая, по прогнозам, будет оставаться непростой как минимум несколько лет, это, вероятно, серьезно повлияет на их планы по следующему поколению. Поколение PlayStation 5 и Xbox Series X|S было представлено целых шесть лет назад. Лопатников отметил, что дефицит ОЗУ не станет критическим фактором для игровых гигантов, но может взвинтить цены на консоли.

«На мой взгляд, рост цен на оперативную память вряд ли станет критическим фактором именно для таких крупных игроков рынка, как Microsoft и Sony. Эти компании обладают долгосрочными контрактами, возможностями оптимизации цепочек поставок и финансовым запасом прочности. Основная проблема заключается скорее не в себестоимости отдельных компонентов, а в итоговой цене готового устройства для конечного потребителя. Слишком высокая стоимость новой консоли может отпугнуть массовую аудиторию, а это для производителей куда более чувствительный риск. Поэтому я бы не стал напрямую связывать возможный сдвиг сроков выхода следующего поколения исключительно с ценами на ОЗУ. Более того, учитывая усиливающуюся конкуренцию на рынке, у компаний сохраняется стимул выводить новые серии раньше, а не откладывать их до 2030 года», — сказал собеседник НСН.

Директор первой в России муниципальной Спортивной школы «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района Артем Щепотьев провел аналогия происходящего с событиями, связанными с майнингом, которые взвинтили цены на видеокарты.

«Бум искусственного интеллекта породил дефицит оперативной памяти также, как майнинг, в свое время, взвинтил цены на видеокарты. Скажется ли это на производстве консолей? На их стоимости определенно, ведь уже сейчас одна "плашка" топовой оперативки стоит как 10 консолей», — напомнил эксперт.

Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов, в свою очередь, допустил, что ситуация с единовременным получением большого объема чипов в адекватные сроки может быть довольно шаткой.

«Дефицит чипов оперативной памяти действительно может оказать влияние на сроки выхода нового поколения консолей. Каждое новое поколение требует увеличения количества оперативной памяти. Если в Playstation 4 использовалось 8 Гб, в Playstation 5 — уже 16 Гб. А запросы игр стремительно растут. Осложняет ситуацию и то, что в консолях используется более дорогая и сложная в изготовлении память типа GDDR. Высокая цена чипов объясняется их физической нехваткой. То есть для глобального старта нового поколения консолей производителю необходимо закупить чипов на миллионы экземпляров. Учитывая, что основные производители законтрактованы на месяцы вперед, а кто-то даже вообще ушел с потребительского рынка, ситуация с единовременным получением большого объема чипов в адекватные сроки может быть довольно шаткой. Ситуация доходит до того, что некоторые производители расконсервируют линии по производству предыдущих поколений оперативной памяти. Но производителям консолей такой выход не подойдет — архитектура консолей нового поколения начинала разрабатываться задолго до бума ИИ и дефицита, а консоль — не ПК, невозможно просто взять и заменить один тип компонента на другой», — сказал собеседник НСН.

