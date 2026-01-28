Microsoft выпустила свой процессор для ИИ

Зачем Microsoft свой собственный чип? Корпорация попросту хочет контролировать свои расходы. Взрывной рост генеративного ИИ привел к ажиотажному спросу на мощные GPU от Nvidia, что создало дефицит и взвинтило цены. Amazon и Google уже несколько лет разрабатывают свои процессоры, чтобы снизить зависимость от единственного поставщика. Microsoft, хоть и стартовала позже, теперь активно наверстывает упущенное.

Главная задача Maia 200 заключается в работе с уже обученными ИИ-моделями, когда они взаимодействуют с пользователями. Ежесекундно мощности центры обработки данных выполняют миллиарды запросов к Copilot и другим сервисам корпорации, а обладая чипом, оптимизированным именно под эту рутинную, но не менее важную работу, Microsoft надеется серьезно сократить свои затраты. Компания заявляет, что Maia 200 на 30% эффективнее, чем ее предыдущее оборудование.

Важно понимать, что Maia 200 не является и не пытается заменить флагманские GPU Nvidia вроде Blackwell. Новый чип от Microsoft создан для конкретной задачи и не предназначен для обучения сложных моделей, где Nvidia по-прежнему вне конкуренции.

По мнению Microsoft, реальными конкурентами ее чипу, являются похожие чипы Google TPU и Amazon Trainium. И в этом сегменте, по мнению Microsoft, Maia 200 является в три раза быстрее Amazon Trainium3 (в некоторых вычислениях) и превосходит последнее поколение TPU от Google.

Эффективность как новый аргумент

Помимо производительности, Microsoft делает ставку на энергоэффективность. Чип Maia 200 с его мощностью 750 Вт потребляет почти вдвое меньше, чем топовая модель Nvidia Blackwell B300 (1400 Вт). В условиях, когда растущие аппетиты ИИ-дата-центров сталкиваются с недостатком энергии или невысокой пропускной способностью энергосетей, этот аргумент становится критически важным.

В настоящее время клиенты Azure не могут заказать серверы на Maia 200. Первыми партиями чипов будут пользоваться внутренняя команда Microsoft по разработке ИИ, а также сервисы вроде Copilot для бизнеса. Однако компания уже пригласила разработчиков опробовать программное обеспечение для работы с чипом, что является первым шагом к созданию полноценной экосистемы.

В Microsoft подтвердили, что уже ведется разработка следующего поколения чипа - Maia 300. Кроме того, как сообщается, у Microsoft есть вариант сотрудничества с OpenAI и доступа к разработкам создателя ChatGPT.

Выпуск Maia 200 недвусмысленно намекает, что эпоха неограниченной монополии Nvidia на критически важное для ИИ «железо» подходит к концу. В игру вступают новые игроки, и они готовы не только разрабатывать программный код, но и выпускать свое собственное «железо».