Геймеров предупредили о новой волне дефицита видеокарт

Южнокорейское подразделение Zotac фактически подтвердило информацию о возможной новой волне дефицита видеокарт. В официальном уведомлении компании говорится о сохраняющихся ограничениях на поставки памяти и ожидаемом сокращении отгрузок GPU в ближайшей перспективе, сообщает Videocardz.

По оценке Zotac Korea, текущие перебои уже оказывают заметное давление на рынок: производители и дистрибуторы прогнозируют снижение доступности видеокарт в розничной продаже. В компании отмечают, что ряд моделей может временно исчезнуть с полок, а общая ситуация в цепочке поставок остается «крайне напряженной».

Zotac также указывает, что сложности с обеспечением памяти создают системные риски для всего рынка. Масштаб проблем вызывает у компании вопросы о способности производителей и дистрибуторов продолжать работу в привычном формате при сохранении текущих условий.

Отдельное внимание в уведомлении уделено ценовой динамике. Zotac подчеркивает, что рост цен затронет не только флагманские решения, но и массовый сегмент. В частности, наиболее заметное подорожание ожидается по моделям GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5060. Компания характеризует увеличение закупочных цен по RTX 5060 как «очень значительное», а полученные прайс-листы в целом называет «неразумными».