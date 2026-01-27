Как выполнить квест Movie Night в Arc Raiders: гайд

Обновление Headwinds добавило в Arc Raiders пачку новых заданий, и Movie Nights может быть особенно надоедливым, потому что для его выполнения нужно отправиться в культурные архивы лаборатории Стелла-Монтис. Портал PC Gamer рассказал, как выполнить это задание.

Кассеты с фильмами можно найти на горе мебели в юго-западном углу культурного архива, справа от входа через атриум на карте Стелла-Монтис. Активируйте гору мебели — и кассеты попадут в ваш инвентарь. Чтобы не заблудиться, при входе с атриума спуститесь по лестнице в архивы и сразу поверните направо. Мебель будет накрыта белым брезентом рядом со стеной, на которой нарисован синий круг с крестом.

Для этого этапа желательно взять разгрузку с защищенным карманом, чтобы кассеты можно было вынести из раунда, даже погибнув. По факту, с собой даже не обязательно брать оружие или какое-либо другое снаряжение, поскольку по пути не встретятся роботы. До тех пор, пока кассеты у вас в кармане, вы можете просто сдаться, чтобы быстро вернуться в Сперанцу.

Далее — поиски портативного ТВ. Они чаще всего встречаются в шкафах и офисных ящиках, которые можно найти в жилых локациях, вроде домов Санта-Мария в Погребенном городе. Офисные ящики также есть в двух аптеках.

Точно так же, как и в случае с кассетами, телевизор желательно спрятать в защищенный карман — и можно сразу сдаться, чтобы вернуться в Сперанцу и поговорить с Аполло.