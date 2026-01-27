Журналист Петр Сальников представил свою видеоигру Sonic Terror

У игры Sonic Terror, разрабатываемой студией Book Burner Games, появились дебютный трейлер и страница в Steam. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский журналист и подкастер Петр Сальников, который является основателем Book Burner Games.

Sonic Terror представляет собой пошаговую тактическую RPG, в которой музыка выступает оружием против инопланетного паразита, установившего запрет на тишину. Действие игры разворачивается в альтернативной версии 1984 года, где тоталитарная республика оказывается захвачена пришельцами, способными подменять человеческие тела. Единственной силой, способной им противостоять, остается музыка.

Игрок управляет подпольной рок-группой, отправившейся в тур по охваченной репрессиями стране. В процессе прохождения необходимо следить за состоянием участников коллектива, поддерживать их физическое и моральное состояние и использовать музыкальные композиции как боевую силу.

Каждое выступление превращается в тактическое пошаговое сражение, где гитарные риффы, басовые партии и удары по барабанам действуют как заклинания. По мере успехов в игре саундтрек развивается и усиливается, а при неудачах – затухает, напрямую влияя на игровой процесс.

Дата релиза Sonic Terror еще не объявлена, однако игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.