Геймеры громят шутер Highguard от авторов Apex Legends

26 января состоялся релиз Highguard — сетевого шутера от студии Wildlight Entertainment. Проект от бывших авторов Titanfall и Apex Legends доступен бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series.

Спустя несколько часов у игры появились первые отзывы в Steam — сейчас они остановились на отметке «В основном отрицательные» с 30% положительными обзорами. В своих отзывах геймеры ругают игру за технические проблемы, невыразительный дизайн локаций и персонажей, скучный геймплей и общее ощущение недоделанности продукта.

Что пишут геймеры о Highguard