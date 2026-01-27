Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro получит рекордную тактовую частоту

Qualcomm начала подготовку преемника Snapdragon 8 Gen 5. Так гигант в сфере производства чипов планирует выпустить две модификации в новой серии – Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Elite Gen 6 Pro, которая может превысить тактовую частоту 5,00 ГГц.

По имеющимся данным, Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будут основаны на 2-нм техпроцессе TSMC N2P. При этом рост частот обеспечивается не только переходом на новый техпроцесс, но и изменениями в системе охлаждения. Согласно утечкам, Qualcomm планирует адаптировать технологию Samsung Heat Pass Block (HPB), применяемую в Exynos 2600, для Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Технология HPB представляет собой специальную структуру, ускоряющую рассеивание тепла, выделяемого чипом. Это снижает тепловые нагрузки и уменьшает троттлинг на высоких частотах, поддерживая минимальную гарантированную скорость на уровне 5,00 ГГц. Для сравнения, производительность ядер Snapdragon 8 Elite Gen 5 достигает 4,61 ГГц, а, специальная версия для линейки Galaxy S26 сможет разгоняться примерно до 4,74 ГГц. С выходом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Qualcomm впервые в мобильном сегменте обеспечит стабильную работу в диапазоне 5 ГГц.

Ожидается, что процессоры Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будут анонсированы во второй половине 2026 года.