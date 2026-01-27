Resident Evil Requiem получит режим до 120 FPS на PlayStation 5 Pro

Разработчики Resident Evil Requiem раскрыли подробности оптимизации игры для флагманской консоли PlayStation 5 Pro. Информация была опубликована в официальном блоге PlayStation.

На PS5 Pro пользователям будет доступен выбор между двумя графическими режимами в разрешении 4K: с целевой частотой 60 и 120 кадров в секунду. В режиме 60 FPS будет доступна трассировка лучей, тогда как при выборе 120 FPS ее не будет.

По словам разработчиков, в высокочастотном режиме реальная производительность в среднем составит около 90 FPS, однако в отдельных сценах частота кадров может превышать этот показатель. Дополнительный запас мощности, как отмечают в студии, работает на окружение и анимации.

Ранее в сети появились финальные превью хоррора, в которых журналисты рассказали о ключевых особенностях геймплея, включая систему преследования главных героев Грейс и Леона несколькими антагонистами одновременно.

Resident Evil Requiem выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 уже 27 февраля.

