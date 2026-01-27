Авторы игры "Дорога Жизни" о блокаде Ленинграда раскрыли подробности проекта

В день 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда российская студия "Искра" запустила сайт проекта "Дорога Жизни".

Авторы называют свою работу сюжетным симулятором вождения по одной из самых опасных трасс в истории, нарративно-ориентированным проектом о ежедневной работе и подвиге водителей, перевозивших грузы по ледовой трассе Ладожского озера.

Как рассказали "РГ" разработчики, они нацелены на максимально достоверное воссоздание исторических условий и собираются предложить аудитоии повторить подвиг героев, которые ежедневно спасали Ленинград.

На данном этапе заявлено пять сюжетных персонажей и пять миссий, основанных на архивных документах и свидетельствах очевидцев.

Среди геймплейных механик и элементов сообщается о динамической смене погодных условий, наличии угрозы вражеской авиации и возможности ремонта грузовика в полевых условиях.

Выпуск демо-версии на платформах VK Play и Steam запланирован на май текущего года. Релиз назначен на осень 2026 года. "Дорога Жизни" будет доступна геймерам бесплатно. Проект создается при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

В создании участвуют 17 человек, среди которых есть историки и редакторы.