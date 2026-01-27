Сможет ли российская игровая индустрия повторить успех “Рейнджеров”

Владивосток подарил миру не только морепродукты, но и настоящий феномен в российской игровой индустрии. Речь о культовой игре “Космические рейнджеры”, созданной в начале нулевых. Спустя два десятилетия отечественные разработчики вновь задумываются: возможно ли повторить или даже превзойти этот успех, вдохновлённый далёкими звёздами и амбициями небольшой команды из приморской столицы? ИА DEITA.RU попыталось разобраться в этом вопросе.

В рамках вебинара “От идеи до релиза: как создаются видеоигры в России”, организованного компанией “Ростелеком”, гейм-директор студии GFAGames Александр Петров, отвечая на вопрос о проекте мечты, признался, что хотел бы вернуться во вселенную “Космических рейнджеров”. “Останавливает лицензия 1С. Да и эпоха уже, скорее всего, ушла”, – отметил Петров, признавая, что дух той игры сложно воспроизвести сегодня.

С его словами согласился Владислав Полевик, директор по маркетингу проекта “Мир танков” (ГК “Леста игры”), назвав “Космических рейнджеров” важной вехой для всей отечественной разработки. В то же время, Антон Быковский, директор игрового направления “Ростелекома”, отметил, что каждый разработчик ставит перед собой уникальные цели, мечтая о создании чего-то наподобие Skyrim – масштабного открытого мира, насыщенного интересными заданиями.

История “Космических рейнджеров” началась в конце 90-х, когда будущий геймдизайнер и программист Дмитрий Гусаров, работая во Владивостоке, мечтал о проекте, сравнимом по масштабу с Civilization.

“В 1999 году мне хотелось создать свою “Цивилизацию”, но под рукой была лишь группа энтузиастов из интернета. Поэтому я решил сделать игру про космос, где иконки кораблей летают по черному экрану”, – вспоминал Гусаров.

Так родилась концепция “Космических рейнджеров” – сплав пошаговой тактики, приключений, открытого мира, текстовых квестов, продвинутого ИИ и даже системы рекордов. По словам разработчика, игра вобрала в себя элементы, вдохновлённые Elite, “Космическими войнами” и сериалом “Вавилон-5”.

Изначально разработка велась практически в одиночку, но после выхода игры “Генерал” вокруг Гусарова постепенно собралась команда, в том числе и из Владивостока. Александр Язынин создал анимированные корабли, а Алексей Дубовой разработал графический движок. Работа длилась более трёх лет, в течение которых мир игры постоянно расширялся. В результате в проект были добавлены аркадные бои в духе Star Control и текстовые квесты, для которых был создан пользовательский редактор.

“Над игрой трудилось около полусотни человек со всей страны: школьники, студенты, рисовали иконки, писали музыку, моделировали оружие, придумывали квесты. Работа за интерес пробуждает в людях лучшие чувства. Крошечная компания энтузиастов всегда даст фору зажратым профессионалам”, — считает Гусаров.

Лишь на стадии полной готовности проекту удалось найти издателя. Чтобы отправить демо-версию, разработчику пришлось арендовать компьютер со сверхсвязью, загрузив всё за час вместо трёх дней.

После выхода в 2002 году стало ясно, что игра пришлась по душе игрокам. Восторженные отзывы и повышенный спрос в магазинах приятно удивили даже самих продавцов. Уже через год началась работа над “Космическими рейнджерами 2: Доминаторы”, которые вобрали в себя лучшие черты первой части, стали более масштабными и сложными, добавив планетарные бои и новые механики. Несмотря на трудности, проект стал первым крупным коммерческим успехом команды.

Сегодня российская игровая индустрия существует в других реалиях и масштабах. Студия GFAGames в конце декабря выпустила шутер Pioner, в разработке которого участвовали создатели S.T.A.L.K.E.R. 2, Atomic Heart, Metro Exodus и King’s Bounty.

Параллельно “Ростелеком” развивает игровую платформу для геймеров и поддержки независимых разработчиков, включающую маркетплейс и лаунчер, которые ежемесячно посещают более 3,5 миллионов пользователей.

Одним из ярких примеров успеха российской игровой индустрии на международной арене является проект “Мир танков” от ГК “Леста игры”. Эта игра стала не только коммерчески успешным продуктом, но и культурным феноменом, объединяющим миллионы игроков по всему миру. Особенностью проекта является внимание к исторической составляющей, в игре представлено более 800 машин, воссозданных с высокой точностью. Кроме того, “Мир танков” активно поддерживает локальные инициативы и образовательные программы, включая “Леста Академию”, которая помогает студентам получить практический опыт и создать портфолио ещё на этапе обучения. В академии набирают специалистов разного профиля, а некоторых выращивают буквально с нуля, что особенно важно в условиях дефицита кадров определённого уровня.

Инвестиции в развитие молодых талантов также являются важным аспектом развития индустрии. Директор игрового направления “Ростелекома” Антон Быковский подчеркивает важность поддержки инди-проектов через инвестиционный фонд Indie Go Start, который предоставляет гранты на реализацию перспективных игровых проектов.

“К нам может обратиться любой разработчик или студия, подготовивший концепт или прототип. Основная задача фонда – помочь разработчикам профессионально расти и продвигать свои продукты на отечественном рынке”, – говорит Быковский.

Благодаря усилиям по поддержке и развитию, российская игровая индустрия имеет шанс создавать конкурентоспособные продукты, стать узнаваемыми и востребованными не только внутри страны, но и на международной арене. Проблема финансирования молодых разработчиков активно решается на уровне всей индустрии.

Смогут ли новые проекты превзойти эффект «Космических рейнджеров», вопрос остается открытым. Но тот факт, что спустя два десятилетия разработчики до сих пор продолжают равняться на игру, говорит о её огромном вкладе в историю российской игровой индустрии и вдохновляет на новые “космические” свершения.