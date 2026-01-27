Какие ноутбуки россияне заказывали чаще всего на AliExpress в 2025 году

Аналитики AliExpress СНГ подвели итоги продаж ноутбуков в России за 2025 год и составили рейтинг самых покупаемых моделей. В основе — количество проданных устройств за год. Лидерами стали ноутбуки брендов Honor, Xiaomi и Lenovo.

© Ferra.ru

Первое место занял Honor MagicBook X16 с большим 16-дюймовым экраном, мощным процессором и лёгким металлическим корпусом.

© Honor

На втором месте оказался Xiaomi Redmi Book 16. Он привлёк внимание качественным экраном с плавной картинкой и хорошей автономностью — до 16 часов.

© Xiaomi

Третью строчку занял компактный и лёгкий Honor MagicBook X14. Быстрая зарядка — одна из главных особенностей устройства.

© Honor

Также в рейтинг вошли модели Lenovo, включая Xiaoxin Pro 14 и ThinkBook 16+. Они тоже выделились качественными экранами и хорошей скоростью работы.

© Lenovo

© Lenovo

Любители игр чаще выбирали более крупные и мощные ноутбуки, такие как Thunderobot 911 Plus, MSI Katana 15 AI и Machenike Light 16 Pro.

© Thunderobot

© MSI

© Machenike

Завершает десятку Honor MagicBook X16 Pro — улучшенная версия лидера рейтинга с более мощным процессором.