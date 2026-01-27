Диски с GTA VI могут выйти позже цифровой версии игры

Grand Theft Auto VI на старте может быть доступна исключительно в цифровом формате и не сразу выйдет на физических носителях. Об этом сообщает польский портал PPE со ссылкой на инсайдера Graczdari.

По данным источника портала, у издателя Take-Two Interactive до сих пор нет планов по выпуску физического издания GTA VI одновременно с цифровым релизом. Журналисты считают, что причина подобного решения — стремление минимизировать риски утечек. Rockstar Games ранее подтвердила как минимум три инцидента с несанкционированным распространением материалов по игре, и ранняя дистрибуция физических копий может усилить подобные угрозы.

По одним данным, физические версии могут поступить в продажу через три–четыре недели после цифрового релиза. По другим оценкам, запуск розничного издания может быть отложен вплоть до начала 2027 года.

При этом рынок физических копий часто оказывается в центре скандалов, когда у некоторых покупателей игры оказываются задолго до официального релиза, что приводит к утечкам геймплея и сюжетных деталей.

Официальный релиз GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

