Встроенная графика процессора Intel вышла на уровень видеокарты для ноутбуков

Многочисленные профильные издания опубликовали первые обзоры старшей версии процессора Intel Core Ultra 3 с усиленной встроенной графикой. Это позволило сформировать более целостную картину возможностей нового поколения мобильных чипов, сообщает IXBT.

Судя по результатам независимых тестов, процессорная часть Core Ultra 300 демонстрирует уровень, сопоставимый с 16-ядерными моделями предыдущего поколения Core Ultra 200, включая Core Ultra 9 285H. В аналогичном диапазоне производительности находятся и решения конкурентов — Ryzen AI HX 370 от AMD, а также чипы Apple серий Apple M4 и Apple M5.

Наиболее заметные изменения касаются встроенной графики. Интегрированная графика Arc B390 демонстрирует резкий прирост и в ряде тестов превосходит Radeon 890M на 50–70%. При этом более мощные графические ядра Radeon 8050S и Radeon 8060S сохраняют лидерство, хотя прямое сравнение условно из-за различий в классе и диапазоне TDP. При этом в Core Ultra 3 потолок энергопотребления достигается значительно раньше, чем у Ryzen AI Max.

По уровню графической производительности новый чип Intel приближается к дискретным решениям класса RTX 4050 Laptop, что ранее считалось недостижимым для интегрированной графики в энергоэффективных мобильных процессорах.

