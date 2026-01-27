Targem показала игру про постапокалипсис Underchoice

Targem Games представила Underchoice, смесь управленческой игры и адвенчуры. Релиз на PC — «скоро».

© Underchoice

В Underchoice вы управляете убежищем, за стенами которого творится постапокалиптический хаос. В дверь постоянно кто-нибудь стучит, и вам решать — впускать очередного бедолагу или нет. Незнакомец может оказаться как полезным для бункера, так и смертельно опасным. Еще смотритель должен управлять запасами еды, лекарств, инструментов и устранять поломки.