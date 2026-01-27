Вышла Highguard — бесплатный сетевой шутер от авторов Apex Legends и Titanfall

26 января состоялся релиз Highguard — сетевого шутера от студии Wildlight Entertainment. Проект от бывших авторов Titanfall и Apex Legends доступен бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series.

Highguard — это командный сетевой шутер, в котором игроки выступают в роли Стражей, таинственных мастеров стрелкового оружия. Герои бросаются в бой, чтобы сразиться с другими Стражами в попытке завладеть Сокрушителем Щитов. Для этого им необходимо прорваться на базу противника и захватить её под свой контроль.

Впервые игру представили на церемонии The Game Awards 2025 — тогда шутер столкнулся с обильной критикой из-за того, что он стал закрывающим анонсом всего ивента. Ведущий Джефф Кили лично поручился за проект и не раз отмечал, что Highguard удивит игроков на релизе.