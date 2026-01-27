Стали известны приглашения на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2

Турнирный оператор PGL опубликовал список из 12 команд, получивших прямое приглашение на PGL Wallachia Season 7 по Dota 2.

Список приглашённых команд на PGL Wallachia Season 7

  • BetBoom Team
  • Aurora Gaming
  • Team Falcons
  • Team Liquid
  • Natus Vincere
  • MOUZ
  • PARIVISION
  • Team Spirit
  • Tundra Esports
  • OG
  • Team Yandex
  • Xtreme Gaming.

Для заполнения оставшихся четырёх слотов с 26 января стартовали закрытые региональные квалификации, где примут участие такие команды, как Virtus.pro, Vici Gaming, Yakult Brothers и HEROIC.

PGL Wallachia Season 7 пройдёт с 7 по 15 марта 2026 года в Бухаресте, столице Румынии. Призовой фонд турнира составит $ 1 млн.