Как получить награды Twitch Drops в Arknights: Endfield

Arknights: Endfield наконец доступна игрокам. По традиции гача-проектов, игра награждает новеньких пользователей множеством полезных проектов — в данном случае, не только за предварительную регистрацию, но и за Twitch Drops. Портал PC Gamer рассказал, как их получить подарки за просмотр стримов.

© EGS

Для того, чтобы получить награды за Twitch Drops, нужно немного поиграть в Arknights: Endfield. В ходе обучения игра разрешит привязать аккаунт Twitch к учетной записи Endfield — тогда-то и можно открывать стримы во втором окне.

Пройдите обучение до момента, когда нужно выбрать персонажа и имя.

Перейдите на официальный сайт, чтобы подключить аккаунт Endfield.

Нажмите Switch Character под лого Endfield и выберите персонажа.

Подключите Twitch-аккаунт.

Начните смотреть любой стрим, на котором включены Twitch Drops.

Меню Switch Character особенно важно. Игрок обязан закончить обучение и дать своему персонажу имя, прежде чем начинать процесс; иначе опция смены персонажа просто не появится.

После привязки аккаунтов забрать награды можно в инвентаре Twitch, посмотрев достаточно часов трансляций. А в игре они появятся в почтовом ящике — по умолчанию он открывается кнопкой K.

Ниже — список доступных наград. Имейте в виду, что большинство наград за кампании Twitch Drops пропадают через несколько дней после окончания ивента. Их лучше активировать сразу, чтобы они не пропали. Twitch Drops для Arknights: Endfield заканчиваются 18 февраля.