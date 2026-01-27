В Сеть попали характеристики игрового «ультрасмартфона» iQOO 15 Ultra

iQOO официально подтвердила дату презентации своего нового флагманского смартфона iQOO 15 Ultra. Устройство будет представлено в Китае 4 февраля. Производитель называет новинку «производительным ультрасмартфоном», ориентированным на геймеров.

© Ferra.ru

iQOO 15 Ultra выйдет в двух цветах — оранжевом и голубом. Внутри устройства установлен вентилятор и продвинутая система отвода тепла.

По информации инсайдера Digital Chat Station, смартфон оснастят 6,85-дюймовым экраном Samsung «с высоким разрешением» и «плавной сменой частоты кадров». В качестве процессора ожидается Snapdragon 8 Elite Gen 5. Объём оперативной памяти может достичь 24 ГБ, а встроенной — 1 ТБ.

© iQOO

Камеры, похоже, тоже будут флагманскими: пишут о фронтальной на 32 Мп и основной тройной камере по 50 Мп, включая телеобъектив с оптическим приближением. За автономность отвечает аккумулятор на 7 400 мА·ч с быстрой проводной и беспроводной зарядкой.