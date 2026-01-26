Бюджет «Ведьмака 4» превысит гигантские $800 млн

Аналитическая фирма Strefa Inwestorow поделилась своим прогнозом по бюджету «Ведьмака 4». По данным экспертов, компания CD Projekt RED потратит на будущую игру примерно $ 800 млн.

© Чемпионат.com

Так, только на разработку игры уйдёт около $ 400 млн — в эту сумму входят зарплаты разработчикам, отчисления за использование движка Unreal Engine 5, расходы на аутсорс-разработку и другие траты. Примерно такую же сумму CDPR вложит в маркетинг, превратив релиз игры в огромное событие по всему миру. Для сравнения: бюджет «Ведьмака 3» составил около $ 80 млн, а на Cyberpunk 2077 и аддон Phantom Liberty поляки потратили примерно $ 450 млн.

У «Ведьмака 4» пока нет даже примерной даты релиза. Ранее в CD Projekt RED намекали, что проект поступит в продажу не раньше 2027 года.