Моды для Prince of Persia: Sands of Time — как собрать ремейк своими руками

Будущее франшизы Prince of Persia находится под большим вопросом: Ubisoft не только запланировала крупную реорганизацию, но и отменила ремейк Sands of Time, годы томившийся в производственном аду. К счастью, это не значит, что в игру теперь нельзя поиграть с комфортом. Портал PC Gamer рассказал, как ПК-геймеры могут собрать переиздание Sands of Time своими руками.

© Steam

Где можно найти Prince of Persia: Sands of Time

Хорошая новость: современную цифровую копию Sands of Time не трудно найти. Первый и самый очевидный вариант — Steam, где игра регулярно попадает на большие распродажи. В Ubisoft Store тоже можно приобрести копию, даже дешевле, но и загружать ее потребуется через магазин издателя.

Третья опция — GOG, но, возможно, здесь лучше немного подождать. Магазин недавно объявил, что Sands of Time войдет в его программу по презервации игр. Проект, вероятно, получит множество мелких исправлений и улучшений, которые позволят игре лучше работать на современном железе.

Моды для Sands of Time: простой способ

Как и многие другие игры эпохи PS2, Sands of Time не очень хорошо работает на нынешних машинах; плохая поддержка контроллеров, проблемы с пост-обработкой и сглаживанием графики. Хотя на Nexus Mods и ModDB можно найти много мелких патчей, есть более солидные, масштабные варианты.

Простейший способ сгладить шероховатости Sands of Time — установка мода под незамысловатым названием Fix Compilation, чей создатель проделал аналогичную работу для множества других проектов. Пакет модификаций продуман для простоты установки: достаточно лишь скачать ZIP-архив и распаковать его в директорию игры с перезаписью файлов.

Fix Compilation содержит новый лончер, исправления для надстроек DirectX, восстановленный EAX звук, полную поддержку широкоформатных мониторов и, самое важное, интеграцию современных контроллеров.

Помимо этого, если вы владеете копией игры в Steam или Ubisoft Store, модификация удаляет старую систему DRM, что позволит запаковать Sands of Time и перенести ее на любой портативный игровой компьютер. Работать она будет замечательно.

Помнить стоит только о двух нюансах. Первый — распакуйте архив с модом в папку игры и запустите ее через файл PrinceOfPersia.EXE (не POP.EXE). Второй — после запуска вам придется вручную привязать все клавиши управления при использовании контроллера, но схема нормально должна лечь на геймпад от Xbox или PlayStation, а также на Steam Deck.

Моды для Sands of Time: сложный способ

Если вы готовы потратить чуть больше времени и сил, то Sands of Time Remastered Mod — идеальный выбор. Он появился сравнительно недавно, в августе 2025-го. В состав фанатского патча входит пакет текстур высокого разрешения, отмасштабированные FMV-ролики, исправления для многих графических эффектов и поддержка высокой частоты обновления.

По умолчанию в этом наборе нет патча для широкоформатных мониторов, поэтому его можно взять отдельно с PC Gaming Wiki. Его достаточно лишь распаковать в директорию игры.

Скачайте и распакуйте Remastered Mod в директорию игры. Он устанавливается через отдельное приложение (Peixoto.bat), которое находится в директории Prince of Persia\Pexioto. Откройте его и выберите в списке игр Prince of Persia – SOT. На экране появится огромный список настроек; можете менять их на свое усмотрение, но включите Fog Fix.

Далее — замена текстур. Перейдите в директорию C:\Users\[ваше имя пользователя]\Documents\Games\Prince of Persia\Sands of Time\Textures\VOKSI. Перенесите содержимое папки VOKSI (откуда вы распаковывали мод в директорию Prince of Persia) в целевую директорию.

Если вы все сделали правильно, то персонажи и определенные ключевые предметы будут выглядеть более детализированными, как и некоторые распространенные текстуры окружающего мира.

Наконец, нажмите Play в панели патчера Pexioto, и выберите файл PrinceofPersia.EXE. Примените исправления, после чего запускайте игру. Негативный нюанс только один — мод не убирает из игры DRM, поэтому ее в любом случае предстоит запускать через то или иное стороннее приложение. Поэтому данный мод не слишком совместим со Steam Deck.