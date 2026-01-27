В России призвали бороться с преступлениями в игровой среде

В России необходимо ввести институционализацию и правовое регулирование в области видеоигр. Об этом RuNews24.ru заявил директор первой в России муниципальной Спортивной школы «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района Артем Щепотьев, коммутируя идею ввести систему самозапрета на донаты в видеоиграх.

«Направленность преступлений в видеоигровой среде очень различна, и если, к примеру, направленность против имущества всем очевидна, то кража виртуальных объектов и мошенничество с внутриигровыми предметами или платежами с юридической точки зрения менее понятны», — сказал эксперт.

По его словам, многих геймеров через игры также вовлекают в экстремистские сообщества или распространение запрещенного контента. Кроме того, компьютерные игры становились причинами причинения вреда здоровью, напомнил Щепотьев. В связи с этим он призвал взять видеоигры под государственный контроль.

20 января в Государственной думе выступили с инициативой внедрить механизм добровольного самозапрета на внутриигровые платежи. Парламентарии предлагают рассмотреть возможность создания инструмента, который позволил бы физическим лицам по собственной инициативе ограничивать или полностью блокировать донаты и другие платежи в компьютерных и мобильных играх. Предполагается, что такой запрет может устанавливаться как на определенный срок, так и бессрочно, в зависимости от выбора пользователя.

