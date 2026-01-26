Креативные дома и реструктуризация: что происходит в Ubisoft?

Ubisoft уже давно пребывает в затяжном кризисе, но последние новости вызывают еще больший скепсис касаемо дальнейшей судьбы компании. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему игровая индустрия не очень оптимистична по поводу разделения французского издателя и соглашения с Tencent.

© Steam

Хотя европейские издатели поменьше, такие как Kepler, и те, кто выпускают собственные игры, вроде CD Projekt Red, чувствуют себя неплохо, положение на рынке в целом неважное. Отчасти из-за выкупа давних ветеранов издательского дела, таких как Codemasters; а отчасти — из-за краха Embracer, который причинил ущерб множеству компаний по всему континенту.

Но нельзя отрицать, что все эти мелочи меркнут на фоне тени медленного развала Ubisoft. Eidos и Infrogrames давно перестали существовать, поэтому из-за бестолковой попытки расширения Embracer путем череды необдуманных покупок Ubisoft де-факто стала главным европейским издателем игр. Компания Ива Гиймо — последний независимый гигант Европы. Его успехи и международная релевантность важны не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения национальной гордости.

Правда, сказать, что последние 10 лет у Ubisoft серьезные проблемы — ничего не сказать. Цена акций издателя упала на 95% по сравнению с пиковой. Финансовые результаты компании постоянно разочаровывают акционеров, потому что ключевые релизы не оправдывают ожидания; низкие продажи Star Wars Outlaws особенно сильно ударили по репутации Ubisoft. Тысячи сотрудников лишись работы в рамках реструктуризации и сокращений.

Теперь же Ubisoft представила план действий на ближайшее будущее — масштабную реорганизацию, которая призвана остановить падение компании. Отталкиваясь от крупной сделки с Tencent, о которой было заявлено в прошлом году, Ubisoft намерена распределить свои студии и IP по пяти структурным подразделениям («креативным домам»), обладающих значительной финансовой независимостью и творческим контролем над собственной работой.

На бумаге не трудно понять, почему подобная идея может сработать. Причиной многих проблем Ubisoft, как и в случае многих других корпораций, стали плохие решения со стороны менеджмента, отягченные внутренними распрями и переделом сфер влияния. Проекты томились в производственном аду годами, пожирая тонны ресурсов без какого-либо позитивного выхлопа. Поэтому разделение компании на субструктуры может, в теории, сфокусировать внимание менеджеров, поскольку финансовые ответственности станут ближе к творческим решениям.

Однако рынок смотрит на затею не так оптимистично. Акции Ubisoft подешевели еще на 40% после объявления о грядущей реструктуризации, хотя в реальности цифра не такая драматичная, как можно подумать. 40% от уже катастрофически низкой цены — не так уж и много.

Пока можно лишь догадываться, что так настораживает инвесторов. Но, скорее всего, дело в том, что действия Ubisoft похожи не столько на план по реабилитации бизнеса, сколько на полное разорение издателя с целью продажи имущества.

По условиям сделки с Tencent, первый из новых креативных домов будет держать контроль над флагманскими франшизами Ubisoft: Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six. Китайскому гиганту же отойдет доля в этом дочернем предприятии, причем по гораздо большей оценке, чем позволяет текущая рыночная капитализация издателя.

Остальные подразделения будут разделены по жанрам. По крайней мере, частично. CH2 (от creative house) займется шутерами, CH3 — играми-сервисами, CH4 — приключенческими играми и фэнтези, а CH5 — семейными проектами и мобильными релизами. Проблема, очевидно, в том, что создание одного подразделения, которому принадлежат флагманские IP, заведомо лишает другие дома возможности выпускать крупные проекты по их мотивам. Какой смысл в приключениях и фэнтези без Assassin’s Creed? А в шутерах — без Far Cry и Rainbow Six?

На данный момент креативные дома больше похожи на легкую жертву, когда придет черед следующего раунда сокращений и оптимизации. Конечно, это максимально циничный взгляд на ситуацию, но с ним тяжело поспорить: подозрительно, что самые ценные франшизы отошли одному-единственному подразделению.

Полномасштабная реструктуризация вряд ли станет панацеей. Прежде всего, не очень понятно, действительно ли новые подразделения будут защищены от вмешательства топ-менеджмента в работу. Официальная позиция Ubisoft утверждает, что каждый креативный дом будет руководствоваться лишь собственным опытом и распоряжаться своими финансами, но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Не исключено, что в реальности им придется постоянно отбиваться от нападок менеджеров, особенно учитывая, как упорно Ив Гиймо защищал свой контроль над Ubisoft от инвесторов в прошлом.

К тому же, есть основания предполагать, что новая структура не убережет издателя от необдуманных решений, потому что Ubisoft сразу же приказала сотрудникам вернуться в офисы. Компаниям, в которых все хорошо, не приходится прибегать к таким демонстративным ходам. По идее, новые подразделения, наделенные автономией, должны быть в праве отказать директиве сверху, сославшись на нужды своих сотрудников и собственный опыт работы.

Поэтому реакция рынка на большие реформы внутри Ubisoft, к сожалению, скорее оправданно скептична, чем не. Руководство компании останется прежним: Гиймо прозрачно дал понять, что он скорее похоронит Ubisoft, чем отдаст бразды правления. У новых креативных домов вряд ли будет реальная свобода, из-за чего обновленная структура больше похожа на обеденное меню для частного капитала, нежели на рецепт успеха.