Zotac повысила цены на видеокарты и отменила старые заказы

Производитель комплектующих Zotac пересмотрел цены на видеокарты и стал отменять заказы, оформленные по старым ценам. Об этом сообщает Tom's Hardware.

Пользователи Reddit также указали на резкий рост цен: по их оценкам, отдельные модели Zotac подорожали на сотни долларов. В частности, стоимость Nvidia GeForce RTX 5090, по словам одного из участников обсуждения, увеличилась минимум на $500, тогда как другие отмечают рост рекомендованных розничных цен на $200 и более.

Редакция Tom's Hardware проанализировала динамику цен на видеокарты Zotac, используя данные PCPartPicker, Wayback Machine и собственный GPU-трекер. Проверка не подтвердила заявленного роста цен на $200 по всем позициям, однако был зафиксирован факт повышения стоимости ряда моделей.

Zotac официально не объявляла об изменении цен. Тем не менее, ситуация вписывается в общий тренд удорожания видеокарт, который эксперты связывают с дефицитом оперативной памяти и твердотельных накопителей. Дефицит, в свою очередь, усиливается высоким спросом со стороны компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта и использующих решения Nvidia.

