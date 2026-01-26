В Москве пройдет открытое тестирование 10 игр от отечественных разработчиков

10 видеоигр участников акселератора Агентства креативных индустрий Москвы "Фабрика видеоигр" примут участие в открытом плейтесте.

Мероприятие стартует 5 февраля в 16:00 в пространстве "АКИ.лаб". Гости смогут оценить 10 видеоигр участников шестого сезона акселератора Агентства креативных индустрий Москвы "Фабрика видеоигр" и других студий.

Посетителям обещают представить проекты разных жанров: нарративное приключения, тактические пошаговые стратегии, экшны, квесты и т.д. Регистрация доступна на официальном сайте организаторов.

Среди игр будут доступны: нарративное приключение "Отель "Котёл" от соло-разработчика Oxygenchick, тактическая пошаговая стратегия Project Ascent, YUMA про девушку-воришку от студии "Туманная Долина", сюжетная RPG Hikikomori life от студии Micro Team Games, экшн-игра Dear Diary от команды разработчиков под руководством Арины Терентьевой и другие.

В рамках мероприятия пройдет круглый стол, посвященный роли звука в современных играх.