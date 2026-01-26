Российская команда Parivision победила в турнире BLAST Bounty по Counter-Strike 2

Российская команда Parivision одержала победу на BLAST Bounty Season 1 — первом крупном турнире года по Counter-Strike 2. Об этом сообщает 3DNews.

© Газета.Ru

Плей-офф соревнования прошел на Мальте. В гранд-финале Parivision уверенно обыграла Falcons со счетом 3:0, завершив турнир с показателем всего одной отданной карты за пять матчей.

Трофей стал первым масштабным достижением в истории Parivision и пришелся на период недавней перестройки состава. Месяц назад команда подписала Ивана «zweih» Гогина, ранее переведенного в запас Team Spirit. Победа на BLAST Bounty позволила Parivision подняться на четвертое место в мировом рейтинге VRS.

По ходу турнира Parivision последовательно обыграла ENCE, Astralis, Spirit и FURIA. Финальная серия против Falcons, выступавших с заменой, прошла под контролем Parivision. Главный тренер Parivision Дастан «dastan» Акбаев назвал победу важным психологическим этапом для молодого состава.

При этом коллектив Falcons выглядел разобщенным, а отсутствие Максима «kyousuke» Лукина, которого заменял стендин Матей «NucleonZ» Трайкоски, сказалось на целостности игры. Уже в ближайшие дни Falcons предстоит выступление на турнире в Кракове с матчами против Vitality и MOUZ.

Ранее репетитор по Counter-Strike 2 рассказал, что зарабатывает 80-120 тыс. руб. в месяц.