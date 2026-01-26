Названа дата выхода Crisol: Theater of Idols

Разработчики Vermila Studios объявили, что их грядущая игра Crisol: Theater of Idols выйдет 10 февраля текущего года.

Информация об этом раскрыта в свежем геймплейном трейлере (18+).

Синопсис следующий: "Напряженное приключение от первого лица в жанре хоррор/экшен, действие которого разворачивается в зловещем мире Гиспании - кошмарной интерпретации Испании. Вы играете за Габриэля - солдата, способного превращать собственную кровь в смертоносное оружие. Ваша задача - выполнить божественную миссию, возложенную на вас Богом Солнца".

Издательскими вопросами занимается игровое направление студии Blumhouse, ранее получившей широкую известность в киноиндустрии, благодаря выпуску низкобюджетных, но высокооцененных хорроров. На игровом поприще компания уже отметилась тепло принятой геймерами Fear the Spotlight.

Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Целевыми платформами называются ПК в Steam и актуальные консоли Sony и Microsoft. Для ознакомления уже доступна бесплатная демо-версия.