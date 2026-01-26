Samsung предупредила о росте цен на флеш-память

Рынок компьютерных комплектующих готовится к очередному ценовому скачку: в первом квартале 2026 года стоимость чипов флеш-памяти NAND может вырасти вдвое. Об этом сообщает южнокорейское издание ETNews.

© Газета.Ru

По данным журналистов, Samsung уже уведомила ключевых клиентов, включая Apple, Nvidia и AMD, о планируемом повышении контрактных цен на NAND-память примерно на 100%. Основным драйвером роста цен аналитики называют стремительное развитие сегмента искусственного интеллекта. Производители памяти перераспределяют производственные мощности в пользу более маржинальных серверных и дата-центровых решений, что приводит к ограничению предложения на потребительском рынке.

Давление на цены уже ощущается в рознице. Согласно данным сервиса PCPartPicker, с октября 2025 года средняя стоимость твердотельных накопителей увеличилась примерно на 18%.

Дополнительным фактором роста цен становится стратегия крупнейших производителей, включая SK Hynix, которые не планируют наращивать выпуск потребительской памяти. Сохранение ограниченного предложения рассматривается рынком как способ поддержки высокой рентабельности на фоне повышенного спроса со стороны корпоративного сектора.

Ранее в США нашли одну из самых дешевых видеокарт.