В США нашли одну из самых дешевых видеокарт

Клиент американского комиссионного магазина Goodwill купил видеокарту AMD Radeon RX 5700 XT всего за $5. О находке американца рассказал портал Tom's Hardware.

© Газета.Ru

Находку можно считать исключительной удачей, так как видеокарта до сих пор обеспечивает стабильную производительность в разрешении Full HD, а стоимость подержанных экземпляров на вторичном рынке может достигать $500.

Как сообщил пользователь Reddit под ником 12kdaysinthefire, ему досталась версия ускорителя от ASRock. После покупки видеокарта была восстановлена: владелец заменил термопрокладки, нанес новую термопасту и заново собрал систему охлаждения. По его словам, после обслуживания она функционирует без сбоев.

Radeon RX 5700 XT была представлена в 2019 году и стала одной из первых видеокарт на архитектуре RDNA (Navi). GPU производился по 7-нм техпроцессу и оснащен 2560 потоковыми процессорами. Видеокарта имеет 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной. На старте продаж рекомендованная цена составляла $400, а основным конкурентом модели выступала Nvidia RTX 2060 Super.