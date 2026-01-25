PlayStation 4 превратили в портативную консоль

Энтузиаст с форума Reddit под ником wewillmakeitnow завершил разработку полностью рабочей портативной версии PlayStation 4 Slim. Проект занял несколько месяцев и был реализован в формате персонального инженерного эксперимента.

В основе устройства используется штатная плата PS4 Slim, габариты которой были уменьшены за счет удаления неиспользуемых элементов без ущерба для функциональности. Система охлаждения была переработана, а для контроля температур и энергопотребления энтузиаст интегрировал микроконтроллер ESP32 с собственным программным обеспечением.

Консоль оснащена 7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD. Также сохранен HDMI-выход для подключения к внешним дисплеям и предусмотрены три порта USB-C для зарядки и подключения периферии.

Питание в автономном режиме обеспечивается аккумуляторной системой на базе шести элементов формата общей емкостью 130 Вт*ч. По словам автора, при энергопотреблении около 44 Вт консоль работает до трех часов, а при нагрузке до 88 Вт — порядка полутора часов.

Все компоненты размещены в корпусе из ABS-пластика, напечатанном на 3D-принтере. Устройство оснащено полнофункциональными кнопками и аналоговыми стиками. При этом проект нельзя назвать по-настоящему портативным: толщина консоли достигает 5,6 см, а масса — около 1,5 кг.