Новый геймпад Anbernic получил макросы, гироскоп и пульсометр

Компания Anbernic, известная портативными ретро-консолями, представила игровой геймпад RG G01 с рядом нетипичных для сегмента функций. Об этом производитель рассказал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ключевой особенностью устройства стал датчик сердечного ритма. Частота пульса выводится на встроенный дисплей, а система способна уведомлять игрока при обнаружении отклонений во время продолжительных или интенсивных игровых сессий. В компании отмечают, что функция ориентирована на контроль самочувствия пользователей.

Через экран пользователь также может настраивать макросы, переназначать кнопки и управлять параметрами контроллера без использования сторонних приложений.

Среди прочих параметров Anbernic RG G01 отмечается наличие двухрежимных триггеров с возможностью быстрого переключения под разные жанры, расширенную тактильную отдачу и 6-осевой гироскоп.

Контроллер совместим с ПК, Nintendo Switch, Android и iOS. Он будет доступен в белом, сером и желтом цветах. Стоимость устройства пока не раскрывается.

