Авторы серии Pokemon представили новую игру Beast of Reincarnation

В рамках презентации Developer_Direct от бренда Xbox представлена игра Beast of Reincarnation.

Ее разработкой занимается подразделение студии Game Freak, наиболее известной по франшизе Pokemon.

В большом обзорном трейлере авторы раскрыли сюжетную завязку, продемонстрировали геймлейные механики и показали несколько сражений с боссами.

Действие проекта развернется в постапокалиптической Японии 4026 года. Синопсис обозначен следующим образом: "Эмма и ее верный пес Ку могут стать последней надеждой человечества. Узнайте, что значит быть человеком в мире Beast of Reincarnation, - масштабной экшен-RPG для одного игрока (и одного пса) со сложными, техничными боями".

Релиз запланирован на ближайшее лето. Целевыми платформами называются актуальные консоли Sony и Microsoft, а также ПК в Steam.