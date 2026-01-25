WCCFTech: клиент Amazon Resale получил камни вместо RTX 5090

Покупатель флагманской видеокарты GeForce RTX 5090 заявил о мошенничестве при покупке через программу Amazon Resale, предназначенную для перепродажи возвращенных товаров после проверки качества. Вместо видеокарты в коробке оказались камни и полотенце, сообщает портал WCCFTech. По словам пострадавшего, он оформил заказ на модель MSI SUPRIM GeForce RTX 5090, рассчитывая на заявленные стандарты проверки со стороны Amazon. Ранее пользователь уже сталкивался с трудностями при покупке RTX 5090 на маркетплейсе, однако в этот раз выбрал Resale как более надежный вариант. В обсуждении инцидента участники сообщества усомнились в эффективности процедур контроля качества Amazon. По их мнению, проверка могла ограничиться взвешиванием упаковки без фактического осмотра содержимого, что позволяет подменять товары. При этом пострадавший не опубликовал ссылку на страницу товара и не раскрыл данные продавца. "Последние три видеокарты я купил онлайн в Best Buy с возможностью самовывоза. Так я могу быть уверен, что они новые. Покупка видеокарты на Amazon сейчас кажется рискованным предприятием", — заявил один из комментаторов.

© Газета.Ru