Lenovo случайно раскрыла выход игрового ноутбука с ARM-чипом Nvidia N1

Lenovo случайно раскрыла планы по запуску первого поколения полноценных игровых ноутбуков на платформе Windows on Arm. Компания готовит сразу шесть моделей с чипами Nvidia N1 и N1X, включая устройства из игровой серии Legion, сообщает WCCFTech.

© Газета.Ru

В опубликованном перечне фигурируют ноутбуки линеек Ideapad, Yoga и Legion. Это указывает на то, что Lenovo рассматривает Arm-платформу не только для ультрабуков и трансформеров, но и для высокопроизводительных игровых решений.

Флагманская платформа Nvidia N1X, по предварительным данным, будет оснащена 20-ядерным CPU (10 производительных Cortex-X925 и 10 энергоэффективных Cortex-A725), а также интегрированной графикой на архитектуре Blackwell с 6144 CUDA-ядрами. Теоретически такая конфигурация сопоставима по уровню производительности с дискретной видеокартой GeForce RTX 5070 для настольных ПК.

Менее производительная версия Nvidia N1 будет использоваться в более доступных моделях. Ожидается, что официальный релиз платформ N1 и N1X состоится в первом квартале текущего года, что может стать поворотным моментом для экосистемы Windows on Arm на рынке игровых ноутбуков и поможет составить конкуренцию MacBook с чипами M-серии.

Ранее блогер не смог активировать главную фишку ноутбука Lenovo в прямом эфире.