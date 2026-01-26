Премиальный геймпад ASUS ROG Raikiri II поступил в продажу за $189

ASUS выпустила в продажу игровой контроллер премиум-класса ROG Raikiri II, который компания позиционирует как флагманский аксессуар для требовательных игроков.

Геймпад ориентирован на точный контроль в играх, предлагает расширенные возможности ввода и оснащен высокочувствительными микропереключателями.

Особенности

ASUS ROG Raikiri II оснащён как мембранными кнопками, так и микропереключателями, обеспечивающими точный ввод и чёткую тактильную отдачу. Аналогичные переключатели используются и в триггерах геймпада, при этом их ход можно уменьшить – это особенно полезно в динамичных шутерах и других быстрых играх.

Благодаря технологии TMR триггеры обеспечивают почти аналоговое определение силы нажатия. Оба аналоговых стика также построены на базе TMR, что повышает точность позиционирования и предотвращает дрейф со временем.

В комплект поставки входит практичный чехол для транспортировки, позволяющий заряжать контроллер прямо внутри с помощью комплектной зарядной станции. Также предусмотрены две сменные накладки для стиков.

Частота опроса достигает 1000 Гц при подключении к ПК и 250 Гц при использовании с консолью Xbox. Подключение возможно по USB, через беспроводной интерфейс 2,4 ГГц или по Bluetooth.

Время автономной работы составляет до 50 часов при условии отключения RGB-подсветки, виброотдачи и других энергоёмких функций.

Сроки выхода и цена

ASUS ROG Raikiri II уже поступил в продажу. Стоимость игрового контроллера в США составляет 189 долларов.