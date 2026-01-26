Названы системные требования гонки Forza Horizon 6

Студия Playground Games опубликовала системные требования Forza Horizon 6 — шестой части знаменитой гоночной серии. Для запуска проекта на ПК понадобится видеокарта NVIDIA GTX 1650 и процессор Intel i5-8400.

Кроме того, в минимальных требованиях для игры необходимы 4 ГБ видеопамяти и 16 ГБ оперативной. При этом рекомендуемые системные требования разработчики пока не опубликовали.

Минимальные системные требования для Forza Horizon 6

Операционная система: Windows 10/11.

Процессор: Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600.

Видеокарта: NVIDIA GTX 1650, AMD RX 6500 XT или Intel Arc A380.

Оперативная память: 16 ГБ.

Видеопамять: 4 ГБ.

Forza Horizon 6 выйдет 19 мая 2026 года на ПК и Xbox Series, а потом доберётся и до PlayStation 5. В этот раз игроки выступят обычным туристом, который приехал исследовать автомобильную культуру Японии. Сперва ему необходимо пройти отборочный этап, после чего он сможет участвовать в самом фестивале Horizon.