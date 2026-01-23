В Epic Games Store бесплатно и навсегда дарят игру-аналог GTA

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача экшена Rustler (Grand Theft Horse). Забрать акционную игру можно в разделе «Бесплатные игры» на главной странице сервиса.

Проект представляет собой экшен с видом сверху, действие которого разворачивается в средневековье. Игра использует формат «песочницы» и вдохновлена серией GTA: пользователи могут проходить сюжетные миссии или свободно взаимодействовать с миром — от угонов повозок до столкновений с NPC. Контент строится на юморе, анахронизмах и поп-культурных отсылках.

Релиз Rustler состоялся в 2021 году, разработчиком выступила польская студия Jutsu Games. На агрегаторе OpenCritic игра получила 63 балла из 100, а пользовательский рейтинг в Steam составляет 79%.

Акция в Epic Games Store продлится до 29 января 19:00 по московскому времени. Игра доступна для добавления в библиотеку в том числе пользователям из России. Забрав ее, пользователи смогут скачивать и запускать игру в любое время, даже после окончания акции.

Следующим бесплатным проектом станет Definitely Not Fried Chicken.

