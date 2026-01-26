Флешки с играми из маркетплейсов могут "убить" компьютер

Маркетплейсы стали предлагать приобрести популярные компьютерные игры на флешках, заметили в Сети. Насколько это безопасно и чем грозит пользователям, разбиралась Москва 24.

Новые возможности?

Игры на USB-носителя появились в продаже на маркетплейсах, сообщили пользователи Сети. По их словам, продавцы загружают развлекательный контент с торрентов, записывают на флешку и предлагают за 1–2 тысячи рублей.

К примеру, в продаже заметили такие игры, как Minecraft, Grand Theft Auto V, Metro, Ведьмак, Need for Speed и Mortal Kombat.

Отзывы покупателей таких флешек в основном негативные.

"Не работает, выдает ошибку. Видимо, кто-то сделал возврат и его прислали мне, упаковка не полная, возврат отклонили, не советую"; "Деньги на ветер"; "Половина игр идет, половина – нет"; "Ни одна игра нормально не работает"; "Почему не было предупреждения, что носитель одноразовый, я флешку проверил – игра есть, потом пришел установить, а она не читается"; "Почему не лицензия, и никто не сказал об этом", – писали пользователи.

IT-эксперт Антон Аверьянов предупредил в беседе с Москвой 24, что лицензионную версию игры записать на флешку нельзя.

"Из этого следует, что потребитель платит меньше и, соответственно, это не поддерживает разработчиков данной игры", – отметил эксперт.

Вставлять в компьютер неизвестные устройства опасно, поскольку непонятно, какое программное обеспечение на них находится, пояснил специалист.

Это может быть как вирус, который шифрует файлы пользователя, а потом просит выплату за их восстановление, так и программа-шпион.

Кроме того, существуют так называемые USB-киллеры: это флешки, которые способны "убить" устройство. Поэтому данный продукт и с точки зрения этического восприятия, и с точки зрения безопасности очень сомнительный, отметил Аверьянов.

Рискнуть или нет

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов отметил в беседе с Москвой 24, что никто не может гарантировать безопасность подобных флешек.

"Проблема связана с самим продавцом на маркетплейсе. Теоретически он может внедрить в товар нежелательные или вредоносные компоненты, способные нанести ущерб устройству пользователя, если на компьютере нет антивируса. Также есть варианты, когда защитные программы не считывают угрозу", – объяснил специалист.

В таком случае вопрос обеспечения безопасности в значительной степени ложится на самого пользователя. Чтобы выявить возможные угрозы, ему придется сканировать содержимое с помощью специализированных сервисов, рассказал Ульянов.

Ключевой момент здесь – доверие к продавцу. Даже на популярных площадках с множеством положительных отзывов формально все может выглядеть хорошо: например, потребитель получил товар, который запускается и работает. Но неизвестно, какие потенциально опасные элементы могут содержаться на той же флешке или в программе. Положительные отзывы могут вводить в заблуждение будущих покупателей.

Также эксперт добавил, что существует проблема нестабильности содержимого. Даже если высококвалифицированный специалист проверит один экземпляр такой игры и подтвердит его безопасность, ничто не гарантирует, что следующий носитель из той же партии будет ему идентичен.

"Что касается возможности использования этой схемы для мошенничества, теоретически она существует, хотя на практике таких случаев мне пока не встречалось", – отметил эксперт.

Таким образом, с точки зрения информационной безопасности Ульянов тоже не рекомендует приобретать подобные игры. Однако, если товар все же куплен, стоит запускать подозрительное программное обеспечение на компьютере, где нет конфиденциальных данных, заключил специалист.