ПК станут дороже из-за сокращения выпуска клиентских процессоров Intel

Компания Intel объявила о перераспределении производственных мощностей в пользу серверных процессоров Xeon, что может привести к росту цен на персональные компьютеры (ПК) в ближайшие месяцы. Об этом сообщает издание The Register.

Как пояснил финансовый директор Intel Дэвид Зинснер, компания столкнулась с дефицитом мощностей после того, как недооценила спрос на решения для дата-центров. Во второй половине года спрос на процессоры Xeon резко вырос, поскольку они широко используются в ИИ-серверах и системах с графическими ускорителями Nvidia и AMD. Для удовлетворения этого спроса Intel начала активно переводить производственные линии с клиентских процессоров на серверные.

В результате компания сосредоточится на выпуске более маржинальных процессоров Core среднего и высокого сегмента, тогда как внимание к бюджетным решениям будет снижено. Это означает, что доступные ПК на базе младших процессоров Intel могут стать менее распространенными.

Ситуацию усугубляет и рост цен на память. Крупнейшие производители DRAM – Micron, SK Hynix и Samsung – также перераспределяют мощности в пользу высокомаржинальной памяти для ИИ-серверов. На этом фоне цены на потребительскую память за последние месяцы выросли более чем втрое, что дополнительно влияет на стоимость ПК и делает выпуск дешевых клиентских процессоров менее привлекательным.

«Если вы заметите, что цены на ПК в ближайшие несколько месяцев начнут расти, то причина не только в увеличении стоимости памяти», – прокомментировали в The Register решение Intel.

