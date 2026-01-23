Новая Fable и Forza Horizon в Японии: что показали на Xbox Developer Direct

Прошедшей ночью Microsoft провела очередную презентацию Xbox Developer Direct — первую в 2026 году! Хотя ожиданий от трансляции было, наверное, не очень много, издатель поделился свежей информацией об одних из самых горячих новинок года. Рассказываем, что показали на презентации.

Forza Horizon 6

Началась презентация с новых подробностей о Forza Horizon 6. Как и догадывались многие фанаты, действие игры на этот раз пройдет в Японии, причем погонять можно будет не только по улицам Токио, но и, к примеру, по заснеженным дорогам Хоккайдо. Поклонников автомобильной культуры ждут более 550 машин — как старых, так и новых. Авторы также делают отдельный акцент на бесшовном мультиплеере и обширных настройках кастомизации машин. Релиз Forza Horizon 6 намечен на 19 мая.

Beast of Reincarnation

Студия Game Freak больше всего известна как бессменная разработчица серии Pokemon, но на этот раз команда решила попробовать себя в чем-то новом. Beast of Reincarnation — приключенческий боевик в сеттинге пост-апокалиптической Японии, где юной героине и ее компаньону-волку предстоит совершить путешествие по землям, захваченным паразитическими растениями. Игрок сможет манипулировать флорой, а главными противниками будут гибриды диких животных и растений, зараженные паразитом. Beast of Reincarnation выйдет летом 2026-го.

Kiln

Тим Шафер и студия Double Fine на презентации анонсировали свой следующий проект — многопользовательский экшен Kiln. Как можно догадаться по названию, игрокам предстоит создавать глиняных солдат с помощью магического колеса для лепки, чтобы привести свою команду к победе. Чайники, кружки, тарелки и другие ожившие предметы посуды обладают своими преимуществами и недостатками, причем Шафер обещает, что им можно будет придавать самые причудливые формы. Игра выйдет весной 2026 года, но перед релизом состоится бета-тестирование.

Fable

С момента релиза последней части Fable прошло 14 лет, но она наконец возвращается. Игроки вновь смогут отправиться в магический мир Альбиона, где у каждого решения есть последствия и потенциал кардинально изменить жизнь протагониста. По традиции, история начнется с самого детства героя: жителей его деревни превратит в камень таинственный злодей, после чего осиротевший протагонист отправится на поиски лекарства.

По словам разработчиков, новая Fable придерживается традиций оригинальной, первой игры, параллельно внося новые аспекты в боевую систему. Игроки смогут купить дом, найти работу, создать собственный бизнес, вступить в брак, завести детей… Решений очень много, потому что в игре 1 000 NPC, и у каждого есть свое мнение о репутации протагониста.

В том, что касается системы морали, Fable пойдет немного иначе. Любое действие теоретически может повлиять на имидж игрока, но только при наличии свидетелей. А определенные поступки смогут повлиять не только на персонажей в определенной локации, но и на королевство в целом.

Релиз игры намечен на осень 2026 года.