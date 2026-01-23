Фанаты Silent Hill громят «Возвращение в Сайлент Хилл»

22 января состоялась премьера фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» — экранизации культовой видеоигры SIlent Hill 2. За адаптацию вновь отвечал Кристоф Ган, режиссёр знаменитой ленты «Сайлент Хилл», которая вольно перенесла на экран события первой SIlent Hill.

Тем временем у ленты появились первые оценки на киноагрегаторах от зрителей. На отечественном «Кинопоиске» средний рейтинг ленты составляет 5,2 балла из 10, на зарубежном IMDb — 4,9 балла из 10. Пользователи ругают экранизацию за скомканный сюжет, бюджетные декорации, неправдоподобную актёрскую игру и сравнивают новинку с проходными боевиками из 1990 годов. Они рекомендуют пройти недавний ремейк Silent Hill 2 и не тратить деньги на киносеанс.

Что пишут зрители о фильме «Возвращение в Сайлент Хилл»