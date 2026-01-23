«Сыграйте в Silent Hill 2»: зрители громят фильм «Возвращение в Сайлент Хилл»

22 января состоялась премьера фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» — экранизации культовой видеоигры SIlent Hill 2. За адаптацию вновь отвечал Кристоф Ган, режиссёр знаменитой ленты «Сайлент Хилл», которая вольно перенесла на экран события первой SIlent Hill.

Фанаты Silent Hill громят «Возвращение в Сайлент Хилл»
Тем временем у ленты появились первые оценки на киноагрегаторах от зрителей. На отечественном «Кинопоиске» средний рейтинг ленты составляет 5,2 балла из 10, на зарубежном IMDb — 4,9 балла из 10. Пользователи ругают экранизацию за скомканный сюжет, бюджетные декорации, неправдоподобную актёрскую игру и сравнивают новинку с проходными боевиками из 1990 годов. Они рекомендуют пройти недавний ремейк Silent Hill 2 и не тратить деньги на киносеанс.

Что пишут зрители о фильме «Возвращение в Сайлент Хилл»

Эффекты выглядят смехотворно плохо, а декорации создают ощущение дешёвого B-фильма. Актёрская игра либо чрезмерная, либо полностью статичная, без промежуточных моментов. Сценарий оскорбительно глупый и несправедливый по отношению к играм. Нет никакой тонкости, у зрителя нет возможности строить догадки или размышлять о происходящем, особенно учитывая, что режиссура Гана в этот раз напоминает боевик 90-х. История — это полный бардак. Если без спойлеров, то он смешивает элементы из оригинальной Silent Hill и второй части, но делает это плохо и не передаёт эмоциональную глубину, которой славится вторая часть. Вряд ли вам понравится этот фильм, но если вы подойдёте к нему с низкими ожиданиями, то, может быть, он вам зайдёт. Это ужасно. Лучше сэкономить деньги и сыграть в видеоигру. Кристофу Гану больше не стоит трогать Silent Hill. Я знаю, что он снял первую часть, там были хорошие эффекты и графика. Он явно не понимает лор серии и не понял, почему первый фильм удался. Это плохой хоррор с плохим сюжетом, очень плохими эффектами, который портит сюжет игры. Избегайте его любой ценой. Учитывая, сколько сейчас стоит билет в кино, можно просто купить ремейк Silent Hill 2 и получить тот самый опыт. Я очень редко оставляю отзывы о фильмах, но это не рецензия, а предупреждение. Не платите деньги за просмотр этого фильма.