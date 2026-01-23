Это заявление стало ответом на инициативу депутата Госдумы Михаила Делягина о создании отечественного шутера, где противниками станут не российские, а американские, украинские и британские силы. Оценка стоимости разработки такого проекта достигает 10 миллиардов рублей.

Представители Минцифры подчеркнули, что российские IT-компании, в том числе и разработчики игр, уже пользуются рядом преференций. Среди них – сниженные ставки по налогу на прибыль (5%), льготные тарифы страховых взносов и частичное освобождение от НДС.

Делягин ранее подчеркнул важность создания игры, которая могла бы конкурировать с западными шутерами, где, по его мнению, распространяется «русофобская пропаганда». Он считает, что разработка подобного проекта – это стратегически важная задача для страны, требующая серьезных налоговых и кредитных льгот для потенциальных разработчиков. Так, создание российского аналога Call of Duty становится не просто развлекательным проектом, но и инструментом информационной политики.