В EGS раздают игру Rustler в стиле GTA в средневековом сеттинге

В онлайн-магазине Epic Games Store проходит раздача игры Rustler - Grand Theft Horse.

Проект выполнен в стиле изометрических частей серии GTA с поправкой на средневековый сеттинг.

Саркастическая манера подачи сюжета при этом сохранена: "Играй в роли Гая, родители которого не были слишком сообразительными. Испытай феодальную несправедливость, инквизицию, охоту на ведьм и присоединись к Большому турниру. Встречай отважных, но невероятно глупых рыцарей. Выполняй множество запутанных миссий и квестов или игнорируй то чего хотят от тебя другие и принеси хаос в деревни и города".

В игре присутствует текстовый перевод на русский язык.

Специальное предложение будет действовать в течение недели - до 29 января.

После ценник вернется к стандартному значению в 749 рублей.