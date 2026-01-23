Epic Games и Google заключили секретное соглашение на $800 млн

Разработчик и издатель видеоигр и программного обеспечения Epic Games и корпорация Google заключили новое соглашение, которое включает совместную разработку продуктов, маркетинговые обязательства и партнерство. Об этом сообщил окружной судья Калифорнии Джеймс Донато, рассматривающий многолетний спор компаний из-за магазина приложений Google Play. Об этом пишет The Verge.

© Sostav.ru

Разбирательство длится с 2020 года из-за того, что Google удалил игру Fortnite, разработанную Epic Games, из Google Play. В октябре 2024 года окружной суд Калифорнии постановил, что в течение трех лет Google Play должен стать открытым для других магазинов приложений. Google обязан предоставить полный доступ сторонним магазинам к своему каталогу приложений.

В августе 2025 года окружной суд в Сан-Франциско отклонил апелляцию Google на решение нижестоящей инстанции по делу против Epic Games. В ноябре сообщалось, что Epic Games и Google урегулировали судебную тяжбу и достигли мирового соглашения, которое пока не утверждено судом.

Судья Донато обеспокоен тем, что тайное соглашение компаний, которое предполагает помощь Epic Games в продвижении Android и трату $800 млн на услуги Google, а также использование Google основных технологий Epic, могло привести к смягчению Epic своих требований к корпорации. Так, по словам судьи, соглашение может снизить заинтересованность Epic в продвижении условий, выгодных другим разработчикам.